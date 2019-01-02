台灣首獲國際警察首長「菁英領袖獎」 林少凡雲林之光

2019-01-02 16:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕榮獲國際警察首長協會（IACP）「菁英領袖獎」的警政署駐美國聯絡官林少凡，，是該會成立125年來台灣首位獲得此殊榮的執法人員，雲林縣長張麗善今天到林宅祝賀，盛讚是雲林之光。

38歲林少凡家住虎尾鎮，父親林國祥也是警職退休，中央警察大學68期畢業的林少凡，是警界有史以來最年輕的駐美聯絡官，從警生涯歷任保六總隊組員、警政署國際組警務正、專員等職，也是此次菁英領袖獎唯一獲獎華人。

為表揚林少凡的不凡表現，張麗善今天偕同雲林縣警察局長黃勢清、虎尾分局長陳立祺、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人到林宅祝賀，林少凡高齡92歲的阿嬤笑呵呵迎接賓客到來。

林少凡自幼立志要與父親一樣服務民眾、貢獻社會，靠著苦學增進外語能力，4年前成為警界最年輕駐外聯絡官，促進台美警方執法合作基礎。

張麗善到林宅張貼紅榜恭賀林家，林父林國祥也是警官退休，一門豪傑，肯定林少凡是台灣之光、雲林之光。

林少凡的阿嬤都稱許乖孫在家時相當孝順，以前在台灣念書及工作時，放假回來常常下田幫忙，等到要回台北時，直接在田裡洗掉滿腳泥土就去趕車。

林國祥夫婦也分享孩子的驕傲，林少凡駐美期間成功以警政外交拓展台美實質外交，加上林少凡的妻子也是專業外交官，夫妻共同拚外交，傳為佳話，目前仍在美服務，預計今年3月任滿回台，屆時有機會將回到雲林向大家致謝。

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