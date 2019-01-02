周錫瑋接副主席 國民黨：中常會原就未安排此案

2019-01-02 16:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日下午在中常會上宣布，為了強化文傳會與新媒體工作陣容，文傳會副主委兼新媒體部主任由原任ETtoday新聞雲資深協理程美華出任，另一位文傳會副主委兼發言人則由前台北市議員歐陽龍出任。

不過，吳敦義上午接受廣播節目專訪時證實邀請前台北縣長周錫瑋擔任副主席一職的人事案，並未如外傳列入今日中常會議程，原本通知媒體下午受訪說明這項人事案的周錫瑋辦公室，也臨時通知媒體取消受訪行程。

國民黨文傳會代理主委唐德明則指出，中常會今日議程原本就沒有安排此案，因此中常會根本沒有處理新任副主席人事案。

此外，由於行管會主委邱大展日前傳出請辭，今日有中常委在會中提出關切。唐德明表示，邱大展本人因為自認在去年九合一選舉的募款成效不佳，心生愧咎才提出辭呈，但在黨主席吳敦義的強力慰留下，決定留下來繼續為黨效力。

吳敦義今早接受廣播節目專訪時表示，周錫瑋過去在台北縣的政績表現優秀，是好的人才，而且形象、口才、品德都很好，可以強化國民黨的組織力量。

此外，吳敦義也證實目前懸缺中的文傳會主委一職，已徵詢國民黨立委許淑華的意願，但許淑華上午受訪時告訴媒體已經婉拒。

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