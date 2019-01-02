藍營批「刻意放訊息、非常惡質」 高捷：循例提供媒體

2019-01-02 15:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，高雄捷運刻意放出R6（凱旋站）進出僅約5萬人訊息，是非常惡質手法，足見市府內部依舊有長期服務民進黨的人，伺機挖洞等韓國瑜跳；高捷強調是循往例辦理，主要是滿足媒體需求，並非「刻意」放出數據。

高雄夢時代跨年晚會宣稱湧進80萬人潮，但高捷提供統計數字，去年12月31日捷運全線運量是36萬7718人次，緊鄰夢時代的R6車站出站人數是4萬9945人次，引發外界質疑跨年人潮太「膨風」？

李正皓透過臉書指出，單論大眾交通工具，捷運只是其中一種，怎能僅用高捷運量就推算前往夢時代跨年人數？他質疑公車、客運人數是多少？有沒有一起加乘上去？更何況舉世皆知高雄捷運運量低，大多數高雄人可能都是騎車或自駕到夢時代附近，再走路前往，請問這部分人數有統計嗎？他說顯然只看高捷運量來推估夢時代的跨年人數，本身就具有統計上明顯錯誤。

李正皓貼出兩則新聞，2013年60萬人齊聚夢時代跨年、2014年70萬人齊聚夢時代跨年。他諷刺難道民進黨執政時夢時代會變大？韓國瑜當市長後夢時代就縮小？

他懷疑高雄捷運刻意放出R6（凱旋站）進出僅約5萬人訊息，是非常惡質手法，足見市府內部依舊有長期服務民進黨的人，伺機挖洞等韓國瑜跳。

高捷今聲明，歷來高捷跨年夜人潮疏運情形及相關運量，均為媒體所關切，因此歷年均會因應媒體報導需求，提供疏運規劃及分時跨年運量供媒體朋友參考，今年亦依循往例辦理，並未刻意提供，特此澄清。

另經統計，107年高捷12月份日均運量逾20萬人次為歷來新高，且本次跨年夜高捷運量亦為近5年之最高運量，顯見107年年末各項大型活動，確能有效促進大眾運輸運量之提升與民眾搭乘習慣之養成。

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