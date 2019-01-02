泛藍議員齊聚挺陳炳甫 還唱名未到場者表態支持

2019-01-02 15:21

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選27日在即，中國國民黨今號召自家議員，連同新黨議員潘懷宗、侯漢廷及無黨籍楊靜宇等泛藍議員，宣布團結一心，力挺自家參選人中山大同區議員陳炳甫；藍營議員還要選民別掛心，承諾全部承接陳在議員選區的選民服務。

國民黨今天下午於中央黨部舉行「藍軍大團結・力挺陳炳甫」記者會，國民黨副主席兼秘書長曾永權、台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議會副議長葉林傳、國民黨台北市青工會總會長林杏兒、國民黨台北市議員王浩、陳重文及張斯綱、新黨議員潘懷宗，現身力挺。

另外，記者會主持人國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷也唱名未到場者，包括北市議員汪志冰、前北市議員林亭君、新黨議員侯漢廷、無黨議員楊靜宇都表態力挺陳炳甫。

曾永權表示，眾人齊聚就是要顯示藍軍大團結，不論是國民黨、新黨及無黨籍，都全力支持陳炳甫，尤其這凸顯民進黨施政不力，柯文哲市府行政效能不彰，無法為人民謀福。

曾永權也說，陳炳甫接受國民黨徵召，有3個支持，第一，民進黨私心之用，把國家搞得一塌糊塗，利用違法違憲的黨產會清算鬥爭，希望讓陳炳甫進入立院強力問政，「撥亂反正，還給台灣人民親民的政治環境」；第二，士林大同區許多地方亟待都更重建，但往往牽動中央法規限制，要堅持對都更使命感，為當地盡最大力量；期間曾也一度口誤將陳炳甫喊成「陳水扁」。

曾永權提到，第三，堅持服務地方熱心，絕不改變，從陳炳甫姊姊陳玉梅，陳家對地方服務的熱情，有目共睹，民眾熱情回饋，也是陳炳甫從政最大動力；曾也說，陳承諾當選立委，議員服務工作照常不變，服務不打折。

葉林傳說，陳炳甫不只是中山大同選區得票第一，也是服務第一，爭取的地方建設都是第一名，表現良好，非常認真，相信國會未來多他一席次，地方也有更多服務。

潘懷宗說，感謝國民黨2016年推薦自己參選第二選區立委，當時能感受大家對自己支持，雖然最後得票只有6萬6，也是輸得乾淨、光榮，「今天我是來報恩的」，感謝他們陪他遊街。

潘也說，這陣子「綠色執政」大家非常失望，失望的程度就是「看到直接轉台」。他說，他的議員選區士林區有3大系統，合計有7000多票，若能都票投陳炳甫，就很有機會勝選，「我會努力催出票」。

陳重文說，選戰剩下25天，今天就是所有選區議員，都當炳甫的競選總幹事，「以後看到我，要喊我陳總幹事」；他也說，「贏得勝利，教訓民進黨」，讓國民黨多一份國會的力量，但服務不減量，所有炳甫的議員選民服務，由我們當陳炳甫後盾，全部承接。

張斯綱笑稱，陳炳甫很辛苦，一年之內選3次，「必須把他送進國會，讓他2020再選一次」，他更說陳是「世代交替」最好人選。

林杏兒表示，陳炳甫兩個對手陳思宇、何志偉，家族都在地深耕許久，但她身為「社子島的女兒」，想要請問這兩人究竟社子島做了什麼，一直讓當地發展停滯至今，盼陳炳甫勝選後能為社子島做點事，她也願意當陳炳甫的左右手，替他輔選。

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