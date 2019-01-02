習稱中國人不打中國人 王定宇：共機艦繞台在玩大風吹？

2019-01-02 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕今為中共《告台灣同胞書》40週年紀念，中國國家主席習近平除強調「中國人不打中國人」，也再度宣誓和平統一、一國兩制，並將「九二共識」定調在「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，沒有「各表」的空間。民進黨立委王定宇在臉書直言，習近平談話重點在「老套」與「引君入甕」騙術，並反問不然「中共『機艦繞台』是在玩大風吹嗎？」

王定宇表示，「接觸、談判」得先接受「一中、反獨」，然後這叫「尊重、保障」，他直言此不僅為中共慣用的「老套」、「把台灣引入成為中國內政的『引君入甕』騙術」，更無視台灣民主選擇、保障多元意見之生活方式。

王定宇指出，香港都已戳破「一國兩制」騙局，習近平還在推銷、拿來騙台灣，「中共覺得台灣人比較好騙嗎？」

王定宇提到，習與「中共傳聲筒」都定調「九二共識」無「各表」，他建議國民黨「要不要跟共產黨套一下招，否則會騙不下去」，並指「九二共識」實為「一個中華人民共和國，台灣變成中國的一部份」、「這是違反台灣八成以上的民意」，他呼籲「中國國民黨得要說清楚喔！」

王定宇也說，習近平提及「中國人不打中國人」，他質疑難道「習大大證實『圖博人』、『新疆維吾爾人』不是中國人嗎？」、「中共『機艦繞台』是在玩大風吹嗎？」

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