習近平對台談話 黃國昌：中國不應因恐懼而硬設前提

2019-01-02 14:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕中共中央總書記習近平今在「告台灣同胞書」40周年紀念會上發表對台談話，除重申九二共識等政治語言外，也提出五點和平統一論述，並強調在一中原則基礎上，願與台灣任何政黨、團體交流。對此時代力量立委黃國昌表示，習近平的對台談話，絕大篇幅仍是老調重彈、了無新意，他並說，中國身為大國，應該有起碼的自信，「毋須因為恐懼而硬設前提」，應該要能更勇敢地面對台灣的不同觀點與價值。

黃國昌說，習近平拋出「願意與台灣各政黨對談」說法，時代力量樂觀其成，但必須是不預設「一個中國」為前提，公開透明地對等進行；他強調，習近平弱勢真心誠意，就應該拋開一中前提、停止武力恫嚇。習近平當然可以談他的中國夢，但台灣也能談為什麼台灣與中國分屬兩個國家，以及台灣的民主政治與人權保障對中國的啟示，「這才是真正有意義的對談」。

黃國昌並說，習近平在談話中提到，中國人不打中國人，他認為「中國不只不該打中國人，也不該打維吾爾人與圖博人，更不該打台灣人、東亞區域乃至國際社會的任何一位成員」，如此才是一個負責任大國應有的態度。

黃國昌說，中國要贏得尊重，就應從落實各種承諾和保證做起，而不是說一套做一套。以非洲豬瘟為例，明明簽了協議，卻不遵守通報義務，放任疫情蔓延，結果害人害己。

他強調，確保東亞區域的穩定與發展，建構對等的相互尊重，都是台灣與中國能先建立的公約數。民主自由、人權保障與生活方式的選擇，更是任何有意義的公開對談，中國都無法迴避的課題。

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