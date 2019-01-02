龍崎案爭議 「三劍客」籲黃偉哲勿把自己當成小科長

2019-01-02 14:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市龍崎牛埔里的世界級泥岩自然景觀，將設置垃圾掩埋場，引起地方強烈抗爭，仍無法阻止興建。台南市長黃偉哲指他必須依法行政，台南市新科議員許又仁、牛埔里長陳泰祥及陳永和等牛埔「三劍客」今天聯合召開記者會要求政府撤銷開發及撤銷水保工程許可。

許又仁表示，黃市長是民選首長，不是事務官，前代理市長在看守期的錯誤決定，身為民選市長絕對有權依新民意撤銷有爭議的水保工程許可，不要把自己變成一位小科長。

許又仁等人表示，針對前代理市長李孟諺在看守期間，核准具有爭議性的牛埔水保許可，且面積從原訂的0.6公頃擴大到全區41公頃，新科市長黃偉哲被當孩童矇騙。他們要求水保工程應先停工，請黃偉哲先深入瞭解全案及自己職權所在再處理。

許又仁並呼籲黃市長行文退輔會開放縣道167古道通行，讓全台灣民眾能深入一窺台南市珍貴的白堊景觀資產。市議員盧崑福也現身記者會表達支持。

許又仁說，他與牛埔里前後任里長一路都反對世界級景觀牛埔里遭設置事業廢棄物掩埋場，並因此組成「三劍客」，不惜流血抗爭也要阻擋該案的進行，也希望曾公開承諾在民意不同意下絕不動工的行政院長賴清德、新任台南市長黃偉哲都能信守自己的諾言，不要說話不算話，官逼民反。

前牛埔里長陳永和則指出，他曾問過代理市長李孟諺，問他在卸職前一天核准該水土保持開發案時，有否告知新市長黃偉哲，並與黃討論過呢？但李孟諺說沒有。他認為此事程序並不對，再者，原核定的水土保持面積也僅0.6公頃，李孟諺竟然核發全區41公頃面積的水土保持，這是重大瑕疵。因此他要求此案應先停工，讓黃偉哲先瞭解全案並清楚自己的職權所在再定奪。他也呼籲經濟部工業局不要玩把戲，不要再讓業者以工程來不及為由要求展延，用狸貓換太子方式拐老百姓。

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