婉拒接任國民黨文傳會 許淑華：不是怕被貼標籤

2019-01-02 14:30

［記者陳昀／台北報導］國民黨主席吳敦義鎖定南投縣立委許淑華出任懸缺已久的國民的文傳會主委，上午接受廣播專訪時也證實已徵詢許淑華意見；對此，許淑華受訪時表示，她要以爭取立委連任為重，不是怕被貼標籤，也已告知吳主席並獲得體諒，「北部一些立委也很適合，誰來接都會支持」。

許淑華說，吳敦義跨年連假回南投時有向她提及此事，雙方約好今天回覆，她考量自己要拚立委選戰，若接下文傳會職務又不能全心投入，恐怕被人閒話，上午已和吳會面並表態，吳也可以理解。

她強調，考慮過程從來沒有顧忌過會被當成「吳的人」，她認為文傳會主委的格局很大，是為了黨經營、能量擴張到全國，不是黨主席的發聲管道或攻擊手，所以她並不擔心被貼標籤，真的只是為了立委選戰。

許淑華指出，國民黨目前居於弱勢，連釋憲門檻都不到，無論年改、促轉會等議題，都很難發揮能量，因此守住立委現有席次並增加，比接下文傳會更重要，農曆年後她也要展開競選工作，恐怕力有未殆。

許淑華建議，文傳會主委的位置可以找一些北部立委或有意競選的新人，為國民黨工作順勢擴增自己知名度，有互相拉抬的效果，像先前的主委李明賢、副主委洪孟楷、黃子哲都有不錯發展跟表現。

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