北市立委補選 泛藍議員合體支持陳炳甫

2019-01-02 14:39

〔記者施曉光／台北報導〕為了幫台北市第二選區立委補選候選人、台北市議員陳炳甫造勢，國民黨副主席兼秘書長曾永權今日下午連同新黨市議員潘懷宗在內的多位士林、大同區在地泛藍議員，一起召開「藍軍大團結，力挺陳炳甫」藍軍團結輔選團成立記者會，曾永權強調，藍軍大團結凸顯了民進黨的傲慢與台北市長柯文哲政府的效能不彰，因此支持陳炳甫才是士林、大同區鄉親的最佳選擇。

曾永權表示，民進黨私心自用，以違法違憲的黨產會、促轉會清算在野黨，呼籲選民支持陳炳甫當選立委，讓藍軍在立法院達到釋憲門檻，扭轉民進黨違法違憲的鬥爭行為，還給台灣人民一個清明的政治環境，未來陳炳甫當選立委後，原本的市議員服務工作不會改變。

陳炳甫則表示，過去3年來國家動亂不安，經濟停滯，人民痛苦指數愈來愈高，台北市這席立委如果再回到民進黨的手中，人民的痛苦還會繼續探底，而且去年台北市長選舉由於選舉制度荒亂無章，才導致國民黨台北市長候選人丁守中落敗，因此這一席立委不能再回到民進黨或台北市長柯文哲的手上，只有回到國民黨手中，讓國民黨超過釋憲門檻，強力監督民進黨不能再胡作非為。

陳炳甫說，一個好的民意代表最重要的條件就是專業問政與熱誠服務，前民進黨立委姚文智最為人垢病之處，就是過去8年來在地方上幾乎都沒有被看到，他以服務起家，未來會秉持專業問政，爭取地方建設。

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