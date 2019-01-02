台灣大選結果鼓舞習近平 王丹：判斷「台灣人更在乎錢」

2019-01-02 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今日出席「《告台灣同胞書》40週年紀念會」，並發表對台重要演說。中國民運人士王丹認為，習此次態度溫和，可能是受台灣九合一大選結果影響，判斷「台灣人更在乎錢」。

王丹在臉書上提到，習今日的談話態度溫和，與先前武力威脅的態度相比可說是大逆轉，原因顯然是受到台灣甫結束的地方選舉結果鼓舞，「判斷台灣人更在乎錢，和平統一的希望重新燃起。」

習近平表示，中方願在一中原則基礎上與台灣任何政黨、團體交往，以及同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。

習還說，兩岸無法統一，是歷史遺留給中華民族的創傷，台灣前途在於國家統一，福祉繫於民族復興，中國夢是兩岸共同的夢想。對於兩岸統一的實際作法，習近平強調了一國兩制的重要性，稱「一國兩制體現了中國海納百川、有容乃大的氣度」，有利於台灣統一後的長治久安。

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