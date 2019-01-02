下任閣揆3大要務 鄭文燦：清理戰場、足夠韌性、累積信任

2019-01-02 13:39

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，會前接受媒體訪問，對於記者問及如果有下任閣揆、首要任務為何時表示，首要任務是「清理戰場」但不「放棄原則」，其次是要有足夠的韌性，沉得住氣做好最後一年工作，最後則是累積信任度。

鄭文燦說，「清理戰場」是把選舉所呈現的議題，做細緻、明確的處理而不放棄原則，最重要的是讓大家瞭解這些問題被妥善的處理了；其次是要有足夠的韌性，因為來自在野政營、輿論、甚至網路都有不同看法，所以挑戰越來越大，閣揆要沉得住氣，要領導行政團隊把最後一年工作做好；最後則是累積信任度，獲得民眾信賴，路才能走得長久。

對於記者問及「蔡英文總統說留下賴揆是全黨共識，以鄭市長對賴揆的瞭解，賴會留下來嗎？」，對此鄭文燦說，賴清德非常有責任感，對台灣這塊土地有很深的感情，至於對閣揆職務的去留，尊重當事人的意願和總統的全盤考慮，基本上不會代表賴清德做任何的發言。

記者也問到，「外界認為九合一選舉民進黨大敗，最重要的是施政沒有兼顧到庶民的經濟才會反動，希望民進黨不要存有僥倖的心理？」

對此，鄭文燦說，「一場選舉的失敗挫折，要從中對民意得到更多理解，原因可能很多，他特別提出，要降低人民的生活負擔，增加庶民經濟的動力這樣方向，而這個方向行政部門應該已經看到了，希望有更深的體會。」

鄭文燦表示，蔡總統站到第一線表達看法，主要是希望貼近民意，能夠快速回應人民的期待，總統是民選的，沒有理由對於國家的基本政策方向表示沉默，這樣也不太好，所以他鼓勵蔡總統在最後的一年半期間裡面，必須在第一線表達立場；至於政策的規劃、執行的細節，可以由行政院各部會來負責。

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