企圖謀求台灣由下至上回歸 學者：習決心在任內實現統一

2019-01-02 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢中共《告台灣同胞書》40週年，中國國家主席習近平今（2日）發表談話，提出包含探索「兩制」台灣方案、提議台灣各政黨在九二共識基礎上，推舉代表來協商，有中國學者分析，習近平旨在繞過拒絕接受「一中」的民進黨政府，企圖對台謀求從下至上的統一。

中共「告台灣同胞書」發表40週年紀念會今在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平對台發表演說，除重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，也提出5點「和平統一」論述，

習近平特別指出，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙」。「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。」呼籲台灣政界，在九二共識的基礎上，推派代表，來就兩岸關係和平發展達成制度性安排。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時指出，習近平特別提出台灣各黨派可推舉代表進行協商，這旨在繞過拒絕接受「一中」的民進黨政府，嘗試通過參與協商的人士謀求從下至上的統一。

時殷弘強調：「國際觀察人士已從習近平過去的表態看出，他決心在任內實現兩岸統一。」

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