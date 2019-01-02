民進黨主席補選投票時間延長 彰化縣黨員增1000人

2019-01-02 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨主席補選將於本週日（6日）舉辦，投票時間從早上8點到下午5點，首次從原本下午4點結束延長1個小時，彰化縣具投票資格的人數共5932人，比上一次選舉增加約1000人，全縣共設2個投開票所，北彰化是南郭國小篤行館，南彰化是溪湖鎮公所3樓禮堂。

彰化縣黨部主委邱建富呼籲黨員踴躍出席投票，團結一心走出敗選陰霾。他說，黨主席補選結果攸關2020總統大選，民進黨要贏唯有團結，分裂絕對輸，去年年底大選，民進黨慘敗，人民用選票教訓了民進黨，在敗選後的低迷氛圍，這個時候最需要黨員同志勇於表達新的黨意，選出新的黨主席。

2位黨主席參選人卓榮泰、游盈隆，日前先後來彰化拜票，縣黨部為表示中立立場，未對外公開行程，不過，據了解，元旦連假期間，游盈隆走訪彰化時，地方一派勢力動員相挺，做足了面子給游盈隆。

不願具名的民進黨資深黨員指出，這次黨主席補選是挺蔡英文總統的「保皇派」和反蔡英文參選的「非保皇派」的政治角力戰，彰化縣一群「非保皇派」、目前未具公職人員身分的政治人物力挺游盈隆，縣黨部為免被貼上標籤，不公開卓榮泰和游盈隆彰化行程，中立態度已不言可諭。

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