捲入淡水立委初選之爭 賴士葆酸：政二代盤踞難撼動

2019-01-02 13:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷宣布投入新北市第一選區立委選舉，並提到世代交替相關議題，引發同樣有意於同選區的前立委吳育昇不滿，還舉例國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人年紀比洪大，也該被交替？被點名到的賴士葆今表示，世代交替不知道是真議題還是假議題？不應變成自家人內部的鬥爭對立，賴還暗酸，年長者參政必須通過選票嚴厲的考驗，但是政二代、富二代盤根錯節的盤踞，卻是難以撼動到牢不可拔。

賴士葆今在臉書上發文表示，「世代交替」引發熱議，不知道世代交替是真議題還是假議題，不知道是要規範立委還是總統候選人也包括。

賴士葆表示，欲參選淡水選區的吳育昇與洪孟楷已因此議題彼此交火，世代交替議題不應變成自家人內部的鬥爭對立。而「世代交替」有人提出65歲的條款，引發陰謀論滿天飛，質疑是要藉此來封殺韓國瑜將來問鼎大位的機會，韓國瑜受到很多人期待，因為2024韓國瑜就超過65歲，也是要被世代交替的目標嗎？

賴士葆指出，既然社會有「世代交替」的聲音，黨中央應盡快訂定初選辦法，可考慮給年輕參選者若干加權，不管資深與否一律按此辦法公平兢爭，大家不互相攻擊，爭取選民認同。

賴士葆強調，政黨是為取得為全民服務而存在，「勝選基考量」與「候選人素質、戰鬥力」是最重要考慮因素，畢竟韓國瑜與侯友宜的大勝都說明「戰鬥力」比「年紀」重要。

賴士葆最後還暗酸，台灣政治長期充斥政二代、富二代，造成極負面的社會觀感，年長者參政必須通過選票嚴厲的考驗，但是政二代、富二代盤根錯節的盤踞，卻是難以撼動到牢不可拔。

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