習近平對台5點主張 游盈隆點出中國對台灣的盲點

2019-01-02 13:21

〔記者蔡文居／台南報導〕中國國家主席習近平今天發表對台講話，提出對台5點和平統一主張，但也強調「不承諾放棄使用武力」。對此，民進黨主席候選人游盈隆今天在台南表示，中共對台灣很不了解，對台灣民意甚至忽視，並未真正了解台灣的民心、民意，這是他們真正的盲點。

游盈隆今天到台南市議會拜會議長郭信良，會後針對兩岸關係受訪表示，兩岸關係要好，不能只靠單方面，台灣對中國並無強烈的敵意，如果有，就是中國對台灣的霸凌、打壓，其根本在於習近平應該要從根本改變對台灣的了解和思維，不要從北京觀點看台灣，應該從台灣的民意、民心及民主政治來了解台灣。

他說，如果這樣子，可能讓未來兩岸關係從根本上獲得改變，如果不思改變，兩岸的僵局將持續下去，不要把責任歸責於台灣。

他說，他相信蔡總統也非常期盼兩岸關係不要這樣緊張、僵下去，一定要找到一個解決的辦法，他覺得那一把鑰匙就在於中國當局要改變他們的心態，根本改變他們對台灣的基本態度。

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