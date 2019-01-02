彰化立委補選 前副縣長柯呈枋表態爭取提名

2019-01-02 13:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港、和美區域立委補選強強滾，勞動部雲嘉南分署長柯呈枋今天返回伸港家鄉，在前議長謝式穀等多名地方大老的站台下，宣布即日起請假，投入立委補選，爭取國民黨提名，也為這場立委補選投入震撼彈！

柯呈枋今天選擇以伸港福安宮作為投入立委補選的起點，一到場就先跟鄉親問好，再向媽祖上香；他強調，台北有柯P，彰化有「這柯」，柯P有學姊，他「這柯」也有學姊，他的學姊就是現在的彰化縣長王惠美，王惠美是他台中二中的學姊，這一席的立委席次，傳承學弟來接棒，可以在輔佐王惠美，在中央來爭取資源。

柯呈枋表示，他是土生土長的伸港子弟，小時候還要綁「雨傘骨仔」做家庭代工，高考第一名，進入法務部服務，幫當時的陳定南部長規畫反賄選宣導，回到彰化縣家鄉，從基層秘書做到副縣長，這4年到雲嘉南分署服務。

柯呈枋強調，苦民所苦，不分顏色，他投入公職23年來，都是一直在為民服務，立委最重要就是爭取資源回到地方，提出福國利民的方案，跟大家站在一起，拚更好的生活，由於鹿和區位於中火的下風處，也將強力監督合理的燃煤量，他有經驗可以強力監督中央，要讓中央施政接地氣，不能背離民意。

政壇大老謝式穀今天也來站台，他說因為王惠美當選縣長，鹿和區立委要進行補選，柯呈枋是個優秀的人才，他會全力操盤！

今天到場的政界人士除了謝式穀，還有副議長許原龍，縣議員林宗翰、郭燕陵、施嘉華、柯振杯，伸港鄉長曾煥彰、線西鄉長蘇韋峻、彰化區漁會總幹事陳諸讚等人，還有企業人士站台，聲勢驚人。

國民黨彰化縣黨部主委張曼麗表示，目前有意投入立委補選的有醫師蔡明忠、柯呈枋、縣議員林庚壬，以及阮厚爵，應該會比照台中市模式，登記後進行協調，協調不成就進行民調。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，黨中央今天將進行徵詢，目前表態人選有：前鹿港鎮長黃振彥、前縣議員林士堅、前彰化縣文化局長陳文彬，以及縣議員陳秀寶，預計在6日選出黨主席後，很快就會決定人選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/