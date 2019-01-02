王丹看習對台談話：表面態度逆轉 但「手法非常暗黑」

2019-01-02 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今上午出席中共《告台灣同胞書》40週年紀念儀式，並再次宣誓一國兩制與5點和平統一方針，以及在九二共識、反對台獨前提下，願與台灣各政黨團體代表溝通，針對推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。對此，民運人士王丹認為，習近平發表的對台政策最新談話，表面上看似釋放善意，但實際上手段「非常暗黑」。

王丹在臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」撰文表示，此次習近平講話態度溫和，相較於先前中共武力威脅，「態度大逆轉」，他認為是受到台灣地方選舉結果鼓舞，意即「中共判斷台灣人更在乎錢，和平統一的希望重新燃起」。

王丹指出，習近平此次談話有一新提法，便是習「倡議台灣推舉『代表性人士』與中國就統一問題『民主協商』，他指出更值得注意的，是習「心目中的『代表性人士』顯然不是傳統藍營，那麼到底是誰？」並推測中共恐要尋找「新的代理人」。

王丹提到，習近平「表面上釋放善意，實際上是暗助台灣內部的親共勢力」，並指此手法「非常暗黑」，他呼籲台灣人「千萬要警惕」。

今（2日）為中共《告台灣同胞書》40週年紀念會，中國國家主席習近平稍早於北京人民大會堂發表談話。（美聯社）

民運人士王丹認為，習近平此次談話「表面上釋放善意，實際上是暗助台灣內部的親共勢力」，並指此手法「非常暗黑」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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