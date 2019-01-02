促轉會2019年曆 特選30個日子呈現轉型正義

2019-01-02 12:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為讓民眾了解轉型正義重要性，行政院促轉會特挑選30個與台灣轉型正義息息相關的歷史日子，以視覺化方式製作成2019年曆，呈現台灣從戒嚴至民主化的漫長時程。

促轉會表示，解嚴30多年來，台灣在短時間內達成的民主成就，獲得許多國際觀察家正面評價，雖為蕞爾小國，卻躋身最具軟實力亞洲國家之列。然而，台灣至今尚未真正脫離長達40年的威權統治，在體制、個人、家庭乃至心理、文化各層面造成巨大傷害仍在。

促轉會指出，為了讓台灣長成一個健全永續的民主國家，我們必須勇敢無畏地回頭，面對國家歷史上不光榮那一頁，共同修復威權遺緒所留下的傷痕。

促轉會2019年曆以「高雄橋頭事件」做為1月主題，促轉會提及，1979年1月22日發生「高雄橋頭事件」，情治單位以「知匪不報」為由，逮捕高雄縣長余登發父子，此舉引發社會及黨外人士不滿，為戒嚴30年來第一次政治示威行動。

2月主題為二二八事件、3月為野百合學生運動、4月為「四六事件」、5月為促轉會正式揭牌、6月是「懲治叛亂條例」公告施行、7月主題為解嚴、8月是台灣原住民正名、9月為廢除刑法100條、10月為江南案、11月主題是中壢事件、12月為世界人權日。

「轉型正義是深化民主的必經之路！」促轉會強調，戒嚴原本是國家在遭逢重大安全威脅時，為穩定社會採取的緊急例外措施，1949年5月19日政府頒布戒嚴令，台灣本島戒嚴長達38年，大幅限制人民本應受憲法保障的各項權利藉口，直至1987年7月15日解嚴，然而，戒嚴遺緒至今仍待清理。

促轉會委員表示，促轉會選出30個與轉型正義相關的歷史日期，以年曆概念方便民眾查詢，包含戒嚴時期之威權政府用來壓迫人民的事件、重要法令、人民抗爭行動等，時間橫跨71年，以文案回顧台灣自戒嚴到民主化的漫長歷程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/