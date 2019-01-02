中市府網站首長資料未更新 議員：有點漏氣

2019-01-02 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新團隊已上任1週，市議員邱素貞今日發現，市府網站部分人事資料未更新，例如，張金釵、陳如昌已發佈為副秘書長，網站仍為參事；新任都市發展局長為黃文彬，網站卻寫紀英村代理。

台中市副市長陳子敬、建設局長陳大田今日前往邱素貞服務處拜訪，就市政建設、為民服務交換意見。

對於新市府團隊在2019年上班首日，即安排拜訪民代，邱素貞表示肯定，她也說，市政建設以民意為依歸，她樂見市府團隊釋出善意，增進府會溝通，促進彼此了解，對於共同推動市政建設，具正面意義。

此外，眼尖的邱素貞也發現，市府網站部分人事資料未更新，有點漏氣。她說，市府首長中，張金釵、陳如昌已發佈為副秘書長，網站資料仍停留為原職務－參事；新任都發局長為黃文彬，網站卻仍寫副局長紀英村代理。她期盼盧團隊上緊發條，趕快上手。

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