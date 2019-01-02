與游盈隆閉門會議 郭信良：我不是「藍皮綠骨」

2019-01-02 12:34

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨主席候選人游盈隆今天到台南市議會拜會脫黨當選議長的郭信良，對郭退黨一事，游向郭表達「辛苦了、委屈了」。郭則澄清他並非「藍皮綠骨」，他並痛批民進黨內派系鬥爭，少數的派系掌握台灣政權的資源，黨提名的議長敗選，提名是誰主張的，沒人要負責，哪有這樣的？

游盈隆表示，資深黨員退黨並非單一事件，在過去這一年來，知名的民進黨員，因對黨失望而離開民進黨的人不在少數，包括前台南縣長蘇煥智、前嘉義縣立委林國慶、前金門縣議員陳滄江。另外，宜蘭也有。這顯示黨內部有嚴重的問題得來面對。黨要慎重處理這事，不能草率為之。

游盈隆說，郭議長退黨，想必也有滿腹的委屈，所以我當然也跟他說「辛苦了、委屈了」。他希望了解全盤狀況，而黨也該積極關心，但看起來好像沒有任何行動，黨中央應該要補救一下，把資深黨員留下來、請回來，畢竟民進黨是一個大家庭，一個2、30年的黨員要離開一定有其原因。

郭信良表示，他並非藍皮綠骨，他比誰都愛民進黨，整個過程是黨不要他，非他不要黨。「中央要拿出公權力，要殺我也可以，但要看刀子磨得夠利嗎？」「說我違反黨紀，但中央、地方黨部都違法在先，我心會服嗎？我不服啊！」「你要殺幾個人？和派系不一樣就殺，那乾脆不要成立民主進步黨，就成立民主進步黨派系就好了。」

郭信良說，怎可這樣搞，百姓怎麼服？民進黨是打天下起來的，執政後誰在享受這成果，少數的派系掌台灣政權的資源，沒有分配，不公平，心會痛，基層心會痛，希望游選黨主席對這方面訴求，承擔起來，扛起來，這樣是有希望當選黨主席。

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