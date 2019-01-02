「閉門造車」？新北市政會議擬不開放媒體參與

2019-01-02 11:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天主持上任後首次市政會議，研究發展考核委員會提案修正會議流程，過去全程開放媒體參與，擬改為部份時段開放，於會後舉行記者會，這項作法引發爭議，遭質疑市府「閉門造車」，與「開放透明」政府相違背。對此，侯友宜澄清，尚未定案，會請新聞局與媒體溝通協調。

研考會主委林豐裕簡報指出，為強化市政會議內部討論及決策功能，將調整市政會議原有流程，建議在專案報告及討論事項，部份開放媒體參與，會後舉行記者會，針對會議討論重點及市長裁示事項進行說明或宣傳；此外，將舉辦「行動市政會議」，每月或每季最後一週由市長率各機關首長至區公所召開會議，並視察鄰近重大工程。

此舉引發部份媒體質疑，因市政會議從前台北縣長尤清、蘇貞昌、周錫瑋到新北市長朱立倫時代，皆全程開放媒體參與，已行之有年，突然改變作法，有違「開放透明」政府的理念；更有資深記者直言，當初好不容易爭取市政會議開放，現在又把媒體拒於門外，分明是「閉門造車」、「走回頭路」。不過，也有媒體認為，內部討論會議不需要開放，只需把定案後的決策對外發布即可，提升效率。

侯友宜表示，雖然研考會提出新作法，但他並沒有做出開放或不開放的裁示，往後就不願意讓媒體參與或是限制時間，將請新聞局跟媒體再溝通，他希望會議達到效率及公開透明，也不要讓媒體枯坐等待，參加內部討論的議題，這不盡然是是對與錯的問題，有任何意見大家可以提出討論。

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