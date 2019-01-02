時力籲臨時會也處理法案 立院決議仍以總預算案為主

2019-01-02 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今針對本屆臨時會事宜，召開朝野黨團協商，由院長蘇嘉全主持會議，會中國民黨、民進黨、親民黨均有共識，盼臨時會單純化，僅處理108年度中央政府總預算案，但時代力量黨團則建議呼應總統蔡英文談話，儘速處理國家運輸安全調查委員會組織法、作用法，入出國移民法及國家機密保護法。

立院各黨團今研商「委員柯建銘等64人所提召開第9屆第6會期臨時會」相關事宜。民進黨總召柯建銘表示，希望將臨時會單純化，僅處理總預算案。國民黨團總召江啟臣說，臨時會主要處理有急迫性的法案或特定事項，應以總預算案為優先。親民黨立委周陳秀霞也抱持相同看法。

不過，時代力量黨團總召徐永明則認為，不反對處理總預算案，但應呼應蔡英文總統元旦談話，臨時會是否可能處理法案，尤其鑑於普悠瑪事件將成立運安會，其組織法、作用法已出委員會，此外，入出國移民法、國家機密保護法也是重點。

對此，蘇嘉全表示，臨時會仍希望以處理總預算案為主，時力提議審理的法案，建議納入下一會期優先處理，在2月就應會有結果；會中並做出4點結論，包括各黨團於3日下午6點前，將今年度總預算案送至財政委員會彙整，財委會彙整後，送交各委員會整理付印，於4日上午9時提供各黨團及相關部門參考。

而後，行政部門先行向提案委員及黨團進行雙向說明，落實溝通，以利7日下午2點半進行協商，協商前各黨團如有必要，仍得酌予提案送財委會彙整；各黨團原則同意9日院會處理總預算案。朝野協商後，院長蘇嘉全也在稍後舉行的全院委員談話會中，宣讀並通過上述決議。（12:19更新）

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