喊「世代交替」 連勝文：思維跟上時代潮流才是重點

2019-01-02 11:16

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨中央委員連勝文日前拋資深立委轉不分區、青壯世代競逐區域立委構想，「世代交替」一詞也引發國民黨發言人洪孟楷與前立委吳育昇隔空交火。連今天說，這是兼顧經驗和戰鬥力的作法，強調年紀不是問題，思維能否伴隨時代潮流前進，才是關鍵。

連勝文日前在臉書發文提到，國民黨喊世代交替已經超過10年，他具體建議，讓65歲以上，長期表現傑出，同時還有意願服務的資深區域立委，升做不分區立委，建立國會資深議員制度。

代表國民黨參選士林大同區立委補選的議員陳炳甫，今天上午與連勝文赴士林福華市場拜票，選區議員張斯綱、陳重文也陪同在旁。

談到喊出「世代交替」，連勝文表示，其實不是世代問題，而是想讓有經驗、資深立委擔任不分區，區域立委選舉讓青壯一代打天下，幫基層民眾服務爭取認同，可同時兼顧經驗和戰鬥力的作法。

洪孟楷昨宣布參選新北市第一選區立委，呼籲選民支持「世代交替」，讓有意參選的前立委吳育昇質疑，「難道比洪孟楷年紀大的都要被世代交替？」連勝文則說，年紀不是問題，思維才是重點，有些人年輕卻還活在過去，有些人年紀雖大，但思維還能和社會潮流一樣前進，比如韓國瑜。

連強調，主張資深區域立委改為不分區，留在國會有更好經驗傳承，區域立委則由青壯世大扛起責任，這是最好的作法。

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