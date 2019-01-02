北市跨年電競挨批 何志偉酸：對的時間要做對的事

2019-01-02 11:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府跨年晚會首度安排電競比賽作開場表演，與台下民眾互動冷清，網友也罵翻。民進黨北市立委補選參選人何志偉今日表示，他很支持電競產業，但是在對的時間要做對的事、對的人要放在對的位置。此番話頗有諷刺意味。

何志偉今早前往士林區葫蘆堵市場掃街拜票，投入補選以來，何志偉多半由助理與幕僚陪同，幾乎不曾有黨內大咖或名人助陣，相較於對手無黨籍參選人陳思宇昨有柯爸與柯媽陪同、國民黨參選人陳炳甫則有黨內中央委員連勝文加持，也成為選戰關注的話題。

媒體關心是否安排大咖幫忙？何志偉表示，他最近掃街拜票時，有些支持者會帶他深入巷弄挨家挨戶拜訪，他非常感謝，每一雙手、每個溫暖的力量都是他的分身。

跨年晚會暖場活動規劃電競比賽，卻引發一連串負評，對此何志偉表示，他也看晚會表演，過去他也支持過幾場電競活動的規劃與場地協助，是未來非常指標的產業也是台灣的強項，電競值得支持，但是在對的時間要做對的事、對的人要放在對的位置。

媒體問電競活動由陳思宇擔任觀光傳播局長任內所規劃的，是否應負責？何志瑋則說，他已不是市議員，相關規劃的問題與強大評論，應該去問現任市議員才對。

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