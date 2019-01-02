陳建銘護女再酸「0元選舉傳奇」 何志偉冷回：請律師說明

2019-01-02 11:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選白熱化，「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇父親陳建銘頻頻對民進黨參選人何志偉開砲，繼選舉看板一事後，今又在臉書質疑，何在2014年監察院選舉經費支出收入申報為0元，大酸虛心向「0元選舉傳奇」討教。對此，何志偉今日冷處理，表示已多次回應過，不浪費珍貴媒體資源，他不做重複說明，必要時請律師回應。

陳建銘今臉書PO文指出，根據2014年監察院選舉經費支出、收入申報，何選舉經費申報為0元，這代表其所有的選舉經費，從廣告看板、鷹架、文宣品、造勢活動的動員費用、舞台、宣傳車、小蜜蜂、工作人員薪水、甚至連涼水、便當，都是熱心民眾提供的。陳諷刺說，這場史上少見的0元選舉傳奇，這比日本的黃金傳奇還讓人嘖嘖稱奇。

何志偉今早在助理陪同下，前往士林區葫蘆堵市場拜票，被問到此事，何志偉表示，他接受多次專訪對這件事已經回應過，他今天只想要好好掃街、好好握手。

媒體追問陳建銘從看板一路追到打政治獻金是否處處針對，何志偉說，每個候選人都要接受嚴厲檢視，他很珍惜媒體資源不想做重複說明，有必要請律師針對已經說明過的一一回覆。

媒體好奇請律師是否打算提告？何志偉重申，因為同樣的問題已做過多次說明，他想珍惜珍貴的媒體資源，所以不一一回覆，由律師回應。何的幕僚說明，因為沒政治獻金的收入，沒人捐錢如何有支出，之前有網友爆出來，何也說明過，但這一、兩天會由律師出面一一針對政治獻金法規範的法律事項進行說明。

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