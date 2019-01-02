談陳思宇「連勝文們說」 連勝文：別停在2014年侮辱他人

2019-01-02 10:57

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選27日舉行，角逐參選的「柯家軍」陳思宇在登記日暗諷對手是「連勝文們」，卻因自身也出身政治世家而挨轟。國民黨中央委員連勝文今天說，參選是要告訴選民要做什麼事，而非停留在2014年，不停侮辱別人的家庭背景、身材及長相。

代表國民黨參選士林大同區立委補選的議員陳炳甫，今天上午與連勝文赴士林福華市場拜票，選區議員張斯綱、陳重文也陪同在旁。

談到陳思宇的「連勝文們說」，連勝文表示，選舉最重要的是告訴大家要做什麼，或是思考如何幫大家解決問題，不是污辱別人家庭背景，或嘲笑別人身材長相。

連勝文也說，社會已經進步，選民也愈來愈理智，如參選人還停留在2014年「滿可惜的」，陳炳甫是很認真做事、努力的人，對手何志偉也相對理智，希望所有參選人都能符合選民期待。

連勝文強調，一直不認同就家庭背景定義一個人，個人表現才最重要，像陳炳甫不是為家庭、老闆，而是為所有選民奮鬥，選民看的是社會貢獻以及能帶來什麼建設，一定要告訴大家想做的事、想幫大家解決的問題，這才是選民最在意的，而不是像2014年不停污辱別人背景，或嘲笑別人身材長相。

至於陳思宇打著「白色力量」的招牌，登記參選首日就吐出這番話，連勝文說，不管什麼顏色，重要的是有無實在做事，陳炳甫過去從政經驗，幾年來努力付出，包括會勘、活動建設、協調會等幾千場下來，不管家庭背景與顏色、政治理念，最重要的是要幫大家做什麼事，要說服大家怎麼解決問題，這才符合2019年社會需求。

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