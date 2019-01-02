跨年播電競算她頭上？陳思宇：希望年輕人支持新產業

2019-01-02 10:50

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市前觀光傳播局長陳思宇爭取台北市第二選區立委補選名額，今天在大同區掃街，面對日前台北市跨年晚會的電競表演賽引來負評聲浪，被台北市議員徐巧芯點名該算在陳思宇頭上。陳思宇上午回應，活動目的是透過跨年這樣的國際性舞台，將電競產業這樣的台灣之光送到全世界上，因此希望年輕人應該支持台灣的新產業。

陳思宇指出，台北市是台灣的首都，這次力求創新精神下，希望透過跨年這樣的國際性舞台，把台灣之光，像電競這樣的產業推向世界上，這才是台灣真的走出去，世界真的走進來，因為電競在全球已經有將近300億元的產值、3億觀看直播人數。

對於跨年晚會成功與否？陳思宇認為，天氣比較冷，也很感謝年輕朋友在雨中支持台灣的電競產業，當天也有非常多藝人表演相當精彩，希望大家可以給幕後、幕前等辛苦的同仁多一點鼓勵。

陳思宇也說，這一步當中，台北市率先走出創新精神，既然是年輕人就應該支持台灣的新產業，在2020年亞運會將電競納入比賽項目、2024年更會成為奧運項目，因此她們對電競有十足信心，若大家對節目安排、流程有想法的落差，這部分可以再檢討、再改進，這也是新一代年輕人、政治人物在做規劃時，很樂意做調整的。

另就立委補選期間，如何應對國民黨參選人陳炳甫，找來國民黨內大咖連勝文陪同掃街？陳思宇說，這幾天連假大家都會問她怎麼都沒休息，因為她算政治新人，所以在政治這條路上，會用更多努力與時間爭取認同，就像以前在觀光傳播局工作時一樣，大家的平日也是她們的平日、大家的假日也是她們的平日。只能用自己勤走基層，爭取最大認同。

至民調落後於民進黨參選人何志偉與陳炳甫，陳思宇說，其實最近幾個民調也可以明顯看到，她們的支持比率有5至6％的提升，對她們來說是非常大的鼓勵，也希望這樣的民調可以繼續走高，並用努力讓大家認識、支持她。

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