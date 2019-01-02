立院今起審總預算 國民黨團：促轉會全數杯葛

2019-01-02 10:27

［記者陳昀／台北報導］立法院今天起召開臨時會審查108年中央政府總預算，對於立法院國民黨團已表態要杯葛促轉會預算，立法院長蘇嘉全說，有意見可以透過其他方式，不是不給預算；立院國民黨團總召江啟臣表示，若蔡政府執意讓「違法代理主委」執行公務，那預算就交由院會表決。

蘇嘉全指出，立法院民進黨團提案由今天起至11日召開臨時會，把中央政府總預算審完，所有單位預算都必須通過，但可能會凍結、減列。

對於國民黨團將全數凍結促進轉型正義委員會預算，蘇嘉全表示，有意見可以用其他方式表達，不是不給預算，讓人事費發不出來，這也違反預算法，相信大家可以溝通，黨團會協商。

江啟臣表示，促轉會人事目前是違法代理，沒有正式的正副主委，是不應該運作的，國民黨不反對轉型正義，但必須是「真正正義」的轉型正義，所以促轉會必須先取得人民的信任，先合法的運作才有可能取信於民，所以在促轉會沒有正式提名，補足正、副主委之前，凍結預算是合理的。

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