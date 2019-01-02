「名人」代言引發互槓 韓國瑜說話了...

2019-01-02 09:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副發言人跟高市觀光局長，因為高雄邀請「名人」代言觀光而互槓，網友也建議該找像五月天一樣的藝人，幫城市宣傳才有效；高雄市長韓國瑜今對此指出，很感謝白冰冰願意幫忙，相信可吸引不同年紀、族群的遊客。

高市觀光局邀名人行銷高雄，1月邀藝人白冰冰擔任觀光大使，拍攝MV行銷高雄，曾擔任高市新聞局長的行政院副發言人丁允恭，昨晚透過臉書指出「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」；高市觀光局長潘恆旭回批丁允恭，有歧視白冰冰之嫌？丁允恭事後指出並不是針對個人，是對城市行銷策略做整體的提醒。

高雄市長韓國瑜今表示，非常感謝白冰冰小姐、願意當擔任高雄1月份的觀光大使，2月觀光大使是陳文茜，一樣非常感謝；他認為有人願意幫助行銷高雄，都是好事，可爭取不同年紀、不同族群的遊客。

韓國瑜說，會持續蒐集更多意見，同時強調凡是願意幫高雄的學校、觀光、產業，提升高雄市能見度的，都很感謝。

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