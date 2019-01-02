蔡總統提出兩岸談判須政府出面 吳敦義稱過度了

2019-01-02 09:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統昨天在元旦談話提出四個必須，國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪回應，蔡英文的第四個必須中，兩岸必須政府與公權力機構才能坐下來談，「這項過度了」，除了依照兩岸人民關係條例，雙方簽訂協議才是由政府或政府授權機構出面，但如果只是為了貨得賣出去、人進得來，為何一定要政府機構？

他強調，像賣台東釋迦，為何要由政府談？如果一些海產、高科技產品要到對岸行銷，為何一定要由政府談？旅行業公會當然也可以到對岸爭取。

談到兩岸政策論述，吳敦義表示，兩岸在1992年經過兩輪談判，由於雙方對於國家定義沒有得到完全的共識，海基會設法把雙方有些共識的部分簽給當時的總統李登輝核定後致電海協會，並獲海協會回電確認「兩岸都堅持一個中國的原則，但對其涵意雙方同意以口頭聲明方式各自表達」，這就是「一中各表的九二共識」，對岸尊重並尊受。

他強調，因此1992年才會有第二次「辜汪會談」，「馬習會」也完全體現「一中各表」的精神，兩位兩岸最高領導人在共同面對中外記者時，前總統馬英九不方便提「一中各表」，因為這樣中國國家主席習近平就一定會提「一個中國」、「一國兩制」，但馬英九在閉門會中有提「九二共識」，會後記者會的座位上也有國旗與總統稱謂，馬英九也說明閉門會時有提到「九二共識」。

對於蔡英文總統昨天提及稅收超過預期，會把紅利分給弱勢民眾，吳敦義不以為然說，有時候稅收好，是因為法規的規定，自己過去擔任行政院長時，推動修改產創條例把營所稅從25％降到17％，每年超徵稅收就很多，而且他後來發現蔡政府把營所稅提高到19％，「一方面提高稅率，超徵後又退稅，多此一舉。」

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