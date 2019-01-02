高市找白冰冰代言遭中央官員酸 白冰冰回擊「你比酸民更扯。」

2019-01-02 09:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府找來白冰冰擔任觀光大使，網友高呼「還我五月天」，行政院副發言人丁允恭也批說「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」；對此，白冰冰回擊說，她沒拿一毛錢，呼籲中央不要唱衰，「在那邊酸，你比酸民更扯。」。

高市觀光局長潘恆旭找來藝人白冰冰，擔任高雄1月觀光大使，到高雄各景點拍攝「來去高雄」MV，這支MV除了台灣，也會在中國12個視頻網站上架，鎖定台灣50歲以上的冰姊粉絲及中國福建遊客。

潘恆旭表示，未來每個月都會邀請一位觀光大使幫忙推銷高雄，2月敲定陳文茜，3月可能是藝人陳美鳳或作家瓊瑤，還在洽談中，希望透過名人魅力，讓外界更認識高雄。

對此，曾任高雄市新聞局長、目前擔任行政院副發言人的丁允恭，在臉書上批說「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。

批踢踢網友也虧說，陳菊時代的高雄市代言人，是天團五月天，如今卻變成白冰冰、陳文茜，許多人高呼「還我五月天」。另有網友說「城市行銷變成政治酬庸，竟然找一堆已失去舞台的過氣政客、藝人代言。」

對此，白冰冰表示，代言人只是名號上的，掛上這個名號的很開心，市府有個免費代言人很開心，市民也很開心，跟大家心心甘情願為韓國瑜助選是一樣的，中央應該還問問高雄市民開不開心？

白冰冰說，「高雄市民都在拚觀光，中央怎麼反而唱衰呢？」，金城武可以當台東伯朗大道樹的宣傳，非常成功，每個人用不同方式，「你（指丁允恭）是故意歧視本土藝人嗎？ 你中央政府做的這麼爛，你還要這那邊酸，你比酸民更扯。」

丁允恭則回應說，並非針對個人，而是對城市行銷策略做一個整體的提醒。

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