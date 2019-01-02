國民黨誰是「相公」？ 吳敦義首度回應：不會打麻將...

2019-01-02 09:21

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出黨內4位有意參選總統大位的「太陽」，有人打麻將已經「相公」的說法，國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪時首度做出回應，他以自己不會打麻將為由表示，「我都沒有評論」。

吳敦義表示，過去曾經有想過學打麻將，但由於太費時間，認為花太多時間在這上頭，也是傷腦筋，所以就不方便學習。

對於主持人正面詢問是否會參選總統？吳敦義表示，「現在還沒有做決定」，並重申其基本立場就是從黨內優秀並且有意願的同志中，「每一樣都給他了解一下」，必須考量人選的政績、品德、團隊表現與清廉與否。至於何時決定？他也不給明確時間，只說「選或不選，在適當時間我自然會表態」，現在他正廣為尋訪好的人才。

對於自己目前民調支持度落後其他人，未來黨內總統初選是否要採黨員投票，以及初選作業時程問題，吳敦義指出，未來會依照過去使用過的方式，過去曾經使用過全民調，但被灌票的情形很嚴重，後來又立刻變動，由臨時黨員代表大會出席的7、800人決定換將，黨內也有人主張由所有黨員一起投票，會以民調、黨員投票各佔7成與3成比例，過去黨內有很多不同的制度，他希望如果依照慣例，在適當時間就會考量，所有有意願的參選者一起與黨商量。

他還說，去年九合一選舉提名，除了新竹縣之外，還有很多縣市不是採取全民調方式產生人選，而是透過溝通協調，最重要的是品德、操守與能力，以及考量是否選舉中可能會有意外的衝擊而承受不了。

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