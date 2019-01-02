參選2020總統？張善政：過年會靜下心想這問題

2019-01-02 09:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長張善政今日接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問表示，他還沒正式宣布參選總統，這不是扭扭捏捏，是在想現實問題，會靜下心來想這問題，也不會排斥與政黨接觸；對於是否擔任副手參選副總統？他明講，「當副總統不如去當農夫」。

張善政「新政實驗室」近期在臉書開張，外界解讀在為大選試水溫，他今日表示，這倒還不算政見形式，純粹是看完書心得，政見應會比這更具體，「新」是表示新觀念，實驗室是希望大家來吐槽，能夠給一些意見，基本上是拋磚引玉，讓大家到臉書上去回饋。

對於成立「新政實驗室」是否代表宣布參選總統？張善政指出，「還沒正式宣布，要想清楚，但也不能一直拖，因為真的有現實因素」。

張善政解釋，無黨籍參選是有一些要花工夫的地方，例如連署及保證金，這是有黨籍的人不需考量的，這是第一個現實因素要考慮的，國家社會是否有一個接受無黨籍，因為很多朋友告訴他不想再看到藍綠。

至於何時要參選總統？張善政指出，要選或不選，這不是扭扭捏捏，是在想現實問題，但也不能一直拖下去，拖下去就真的變成扭扭捏捏，過年時候會沉澱一下，靜下心來想清楚這個問題。

張善政提及，他不排斥與政黨人士接觸，會跟對方講清楚，以無黨籍往下去是有好處，因台灣從來沒有一個真正無黨籍參選，宋楚瑜以前是脫離出來選的，無黨籍的人出來試試看，對於國民黨、民進黨都是很好指標，因為黨的立場會去批評對方，像是韓國瑜這次選舉不怎麼批評陳其邁的，大家都滿欣賞的，「就是這種味道！」

張指出，接觸歸接觸，不過也是限於討論，到目前為止國民黨都沒來找，羅智強說要全民調把張善政這種人納入，這句話不會被聽進去的，納入國民黨到底是什麼意思？

張分析，當副手或不當副手，如果納入國民黨，自己黨齡是零，納入國民黨意味著什麼，這個是要去考慮的，現在是摸著石頭過河，每個時間點做當下最務實的考慮。

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