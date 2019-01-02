「標準答案+假新聞操作」 PTT創世神解析公投結果

2019-01-02 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣去年11月舉辦九合一綁公投選舉，不少人認為公投題目敘述複雜，搞得像在「閱讀測驗」，如果沒看清楚可能會落入陷阱。台灣人工智慧實驗室創辦人、PTT創辦人杜奕瑾認為，公投標準答案配假新聞操作，社群媒體效果影響更勝於買票，害人不淺。

被稱作「PTT創世神」的杜奕瑾說，以為是反核食，其實是反CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；以為是養綠，其實是養核礙綠；以為是保護兒童性教育，其實是反同；以為稱自己名字會影響運參賽權，不知道自己投的票就是台灣公投，不影響出賽。

杜奕瑾表示，選舉完中選會主委下台影響就結束嗎？沒人在問答陷阱與投票時還可以收到LINE假消息咎責，這些人經常說：台灣市場小，開放中國幾億市場是唯一解決方案，此方案與我們擦身而過，對台灣經濟影響深遠誰來負責。

他認為，購買口碑操作假消息透過社群媒體傳播效果影響更勝於買票，是否應該立法保障重大社會議題公投時的消息正確，立法「如果證實假消息傳播金源，所費宣傳金額與傳播對象視同買票行為」，讓投資金於假消息傳播有遏止作用，確保投票公平。

杜奕瑾強調，新媒體與假新聞的操作防範在技術面和政策面，在國際都是可以討論的熱門題目，希望可以反思公投對政策的影響，怎麼防止醉翁之意不在酒的公投結果，造成未來台灣的損失，並有效防止假消息傳播達成公平公投結果。

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