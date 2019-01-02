新聞幕後》接「管」那一天 賴揆坐在總統旁...

2019-01-02 09:03

記者鄒景雯／特稿

對泛綠陣營「勉予同意」無疑是超級炸彈

去年12月24日當時的教育部長葉俊榮逕行召開記者會，宣布「勉予同意」管中閔出任台大校長，對於泛綠陣營而言，無疑是個超級炸彈，多日來不但震盪依舊，至今傷害未癒，甚至因為事件真相未明，導致「陰謀論」四竄，就如「流言」一般，摧毀著政治生活中最根本的信任基礎。

賴揆手機接到突襲訊息就坐在總統旁邊

耶誕夜那天的午後，到底發生了什麼事？其實只要交叉查證，並不難整理出事件經過。大家已經知道24日下午1點58分，葉俊榮以「簡訊」告知賴清德院長，他將舉行記者會處理管案，外界比較不清楚的是賴揆是怎麼跟蔡總統報告的。事實上，賴院長手機接到這突襲的訊息時，當時正在總統府參加由總統主持的協調會議，在場還有好幾位部會首長與會，賴揆就坐在總統旁邊。

賴揆向總統報告 蔡：怎麼可以這樣？

很自然的，賴揆馬上就根據簡訊內容低聲地向總統報告，蔡英文當場就說：「怎麼可以這樣？」由於政策討論還在進行，總統要賴揆趕快跟葉俊榮連繫，賴揆於是傳了「審慎思考、事關重大」訊息給葉，但是葉俊榮堅持這是部長的職權，賴揆於是要求葉俊榮應該要向總統報告，葉俊榮這時回應他會。賴揆也再次報告總統：「他說他會跟總統報告」。聽到這樣說，小英以為暫時擋住了，就等葉俊榮來報告時再溝通，沒想到這報告一直未實現，甚至連來連繫都沒有。

蔡總統以「錯愕」形容她的心情

當天，由於有好幾位黨籍立委要與總統談事情，於是蔡總統回到總統官邸去會客，大約4點多，有立委看到即時新聞以快訊報導葉部長同意管中閔上任，立刻在席間告訴了總統，蔡英文這時大吃一驚，非常不解：不是已經告訴他不要這樣做了嗎？這也是蔡總統為什麼以「錯愕」形容她的心情的原因。

葉始終不變的執著成為蔡與賴最大「夢魘」

葉俊榮當然是吃了秤砣鐵了心要這樣做，不惜掛冠求去，民進黨選舉大敗，是壓垮他的最後一根稻草。之所以說是最後一根稻草，是因為早在去年7月蔡總統徵詢葉俊榮接任教育部長，以頂替吳茂昆請辭的遺缺時，葉俊榮就已經表明他認為管案應該要處理的態度，當時蔡總統雖然有些為難，但是基於人選一時難覓，教長不宜繼續懸缺，於是回應葉：這件事大家要「有商有量」，不可以貿然處理，葉俊榮也答應，才確認了這項人事，不料葉俊榮的這短短5個多月任期，管案成了葉俊榮與府院之間最糾結的拔河。葉俊榮始終不變的執著，也成為蔡英文與賴清德最大的「夢魘」。

訴願將有態度表示卻沒有說服葉俊榮

此外，在24日記者會的前幾天，葉俊榮也已經先向賴揆請示他想讓管中閔上任的決定，賴清德與幾位政務委員全都表示反對，因為行政院的訴願馬上就會有態度表示，不應該在這個時間點這樣做。但顯然並沒有說服葉俊榮。

這件事說明用人與政策間的重要關連性

這件事說明用人與政策之間的重要關連性，確實不可勉強。其實，在吳茂昆之後，賴清德原本是想請教育委員會的資深立委管碧玲博士接掌教長，後來黨內出現異音，主要是擔心管媽若入閣，其高雄立委一席必須補選，恐怕會增生市長選舉的枝節，否則若當時就由理念與意志清晰的管碧玲擔綱，之後絕對可以減少許多溝通成本。

高雄因選區重劃，立委席次將由9席減為8席，2月1日是不用再補選的起始線，於是，許多人樂觀其成：下任的教育部長乾脆就由管碧玲來接掌，相信戰將型的她，可以在寶貴的任期中，為民進黨政府的教育政策做出最有力的推展與詮釋。

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