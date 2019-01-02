恢復搭公車 柯文哲再談兩岸芥蒂：就是互相罵來罵去

2019-01-02 08:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨針對總統蔡英文在元旦新年談話中質疑「兩岸一家親」，他回以兩岸若心有芥蒂，講什麼都沒用。今天受訪再談，柯文哲直言，所謂的芥蒂「就是互相罵來罵去阿！」

蔡英文昨在元旦新年談話談及，對岸若不能在疫情防治上合作，哪來「兩岸一家親」，柯文哲昨受訪對此表示，「九二共識」及「兩岸一家親」在台灣已被標籤化，他認為兩岸最重要的是彼此要有善意，若心有芥蒂，說什麼也沒用。

今天是2019年的第一個上班日，柯文哲再度恢復搭公車。柯文哲2017年10月13日因響應綠色運輸，開始搭公車上班，許多媒體會趁他通勤時陪搭公車訪問，但去年8月27日早上，柯文哲遭東奧台灣正名行動聯盟成員堵車要求連署簽名，29日又遇台灣國成員上公車直接嗆聲，讓柯動怒回嗆「干我屁事！」、「你這樣子是騷擾」 ，當月底起改搭公務車至今。

不過柯文哲今天沒有任何公開行程，一早抵達市府遇到大批守候媒體，柯文哲連聲問身旁幕僚：「今天又發生什麼事情？」

媒體追問所謂的「芥蒂」是指什麼？柯說，「芥蒂喔，芥蒂就是互相罵來罵去阿。」至於恢復搭公車上班，柯聞此僅哈哈大笑，沒有多做回應。

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