周錫瑋將任國民黨副主席？吳敦義：他已點頭答應

2019-01-02 09:00

首次上稿 07:42

更新時間 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日將舉辦中常會，外傳黨主席吳敦義將在中常會上宣布新人事，邀請前台北縣長周錫瑋擔任副主席，並徵詢藍委許淑華的意願，希望她來擔任文傳會主委。而稍早吳敦義接受廣播專訪時，表示周錫瑋已點頭答應。

稍早《中國時報》報導指出，吳敦義為應對2020總統、立委選舉，擬邀請周錫瑋擔任副主席，若是周同意，就會直接在中常會上宣布新人事。另外，文傳會主委一職在前主委李明賢參選議員後懸缺至今，吳敦義今天才會正式徵詢許淑華意見，若許淑華同意也會一併在中常會上公佈。

吳敦義今接受廣播節目訪問時指出，周錫瑋過去政績優秀，而且他全台灣到處都有朋友，「我多次想延攬他來黨裡頭做事，他已經點頭了，應該很快」，因為副主席一定要經過常會決定。

吳敦義提到，周錫瑋是他多年好友，這次九合一大選與新北市長候選人侯友宜爭初選提名時，周曾有公正疑慮，但自己當時向他說「由黨中央做民調可以放心」，之後周就支持侯，後來還特別延攬他當中央助選團副團長。

針對許淑華將入主文傳會一事，吳敦義則說，他曾徵詢過許淑華，但她表示需要再考慮一下，「最近還會了解她的意願，若有消息，我們很歡迎」。

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