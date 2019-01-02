嘉義縣蔡鼎三連任議員 來不及宣誓就職已病逝...

2019-01-02 07:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣第17、18屆民進黨籍議員蔡鼎三，本屆議員選舉當選連任，但還未參與去年12月25日的宣誓就職典禮，就因肺水腫住院，許多鄉親期待他能早日康復，但今天清晨4點傳出他急救無效，病逝於台南市成大醫院，享年58歲。

蔡鼎三民國50年10月12日生，曾任鐵路警察局警員、嘉義縣消防局科員、嘉義縣政府縣長室秘書及2任議員，長期關注弱勢，在議會為民發聲，政見是「綠色台灣守護工、民主台灣做長工」、「堅持本土、守護鄉親」、「農漁弱勢代言人」。

蔡鼎三上屆議員選舉期間曾因心臟疾病住院，後來康復，本屆以5555票選上後，持續關注地方，去年12月18日在東石鄉為民喉舌，為鄉親與養雞場業者協調，當時氣色仍佳，也無病容，但過幾天後就因肺部疾病住進加護病房，也無法參加宣誓就職。

蔡鼎三是網路名人「蔡阿嘎」的堂叔，就像蔡阿嘎一樣會搞笑，蔡鼎三也是幽默風趣，常在議會裡說「嘉義有阿里山，海口有蔡鼎三，永遠做您靠山」，如今過世，讓許多鄉親都很難過。

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