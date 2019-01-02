郝龍斌緋聞傳言 背後竟牽扯北市議長恩怨？

2019-01-02 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌及台北市議員游淑慧先前被週刊爆出兩人過從甚密，時常一起出入郝龍斌的基隆宅邸，不過，游淑慧出面否認此事，批評週刊是烏龍爆料，不過有藍營人士指出，郝龍斌緋聞事件疑似牽扯到北市議長之爭。

根據《周刊王》報導，一名曾與郝龍斌共事的藍營高層指出，游淑慧在決定參選市議員後，在各項議題攻防上時常曝光，引起其他候選人吃味，向黨中央狀告郝龍斌輔選偏心。高層爆料，其中有一名「家族背景雄厚」的女議員希望郝多來幫她站台，藉此衝高票數以爭取議長寶座，進而在2020轉戰立委，但此時郝因遭人批評偏袒子弟兵，不願再輕易相挺其他人，加上資深議員陳錦祥早已放話要選議長，這也讓郝難以對這名女議員做出承諾。

國民黨北市黨部幹部指出，陳錦祥已獲馬英九背書，郝龍斌自然不可能再表態力挺該名女議員，而有基層盛傳，該女議員認為恐和議長寶座無緣後，進而怪罪郝龍斌不幫忙，其助理便四處散播「郝與女秘書常闢室同處」，指稱「媒體已在跟拍，很快就會有事證」。

另外，則有藍委認為整起事件的目標就是郝龍斌，而導火線是「總統初選」，郝龍斌與王金平、朱立倫、吳敦義都關係良好，不排除有人想切斷任何郝龍斌和黨內「太陽」搭檔參選的可能性。

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