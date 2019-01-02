央視吹捧「再教育營」多采多姿 他感嘆：被中國統一下場

2019-01-02 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國將維吾爾族關入「再教育營」，並對新疆鐵腕控制，引起國際注意。日前央視為了洗白而製作節目，透過讓維吾爾族學員上台表演，以及以媒體訪問的形式，營造出「再教育營生活多采多姿」的景象。對此，向來關注台灣政治，主張台灣獨立的「焦糖哥哥」陳嘉行感嘆，若台灣被共產黨統一，現在的新疆就是未來的下場。

「再教育營」在中國官方稱為「職業技能教育培訓中心」，許多國家政府及非政府組織批評「再教育營」侵犯維吾爾族、哈薩克族等穆斯林人權，傷害少數民族傳統文化。對此，中國不斷否認侵犯人權，更透過央視等官媒製作節目，宣傳再教育營中多采多姿的生活。

綜合媒體報導，30日央視播出的節目中，訪問了多名曾住在營內的維族人，有維族人宣稱對能夠在營內受培訓感到「很慶幸」；也有人說，接受再教育後，才知道自己之前「很愚昧」。央視也說，「職業技能教育培訓中心」還開設了繪畫、歌舞、京劇等選修班，還讓學員畫上濃妝反串楊貴妃，喊著「我以前的生活就是灰色，沒有顏色，現在多精彩啊。」

對此，焦糖哥哥陳嘉行感嘆，「假想哪天被共產黨統一，現在的新疆就是鬼島未來的下場。」陳嘉行直言，「對於根正苗紅的中國人來說，兩千三百萬人就是化外之民，是蔣匪餘孽養大的壞份子，是曾被日本鬼子皇民化的漢奸走狗，是曾幫助邪惡美帝打擊共產黨及偉大領袖毛澤東的敵人。我們勢必得接受一系列的思想改造，才能在殖民地上活得像中国共產黨人。」

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