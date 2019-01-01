賴清德留不留任閣揆？他語帶玄機如是說…

2019-01-01 22:15

〔記者謝介裕／南投報導〕行政院長賴清德是否辭去閣揆一職，備受各界關注，今日前行政院秘書長卓榮泰在南投舉辦座談會，尋求黨內人員支持角逐黨主席之際，也語帶玄機說：「賴院長要求自己很高、對自己責任心也很重」，本會期立法院審查中央總預算完成後，留或不留便可望較明朗化﹗

卓榮泰進一步指出，6大工商團體雖然外界看法比較傾向國民黨，但此次也都公開表態希望賴清德能留下來，他還以史上陣容最堅強的「勸留團」予以形容之。

不過，他說，去年11月24日九合一選後迄今，賴清德的心情及想法並未改變，始終認為自己應為此次敗選負起責任，但一直留任迄今係為了兩件事，一是局勢穩定，另一件是要讓立法院審查中央總預算時能較順利，因為大家都知道在審查預算期間，一旦首長換人，預算便得重新來過，甚至相關單位還要重新提出報告，豈不一直反覆、沒完沒了?

卓榮泰說，立法院本會期結束時，賴清德會作什麼決定，他也不敢隨意揣測，但只能說賴要求自己很高、對自己責任心也很重。

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