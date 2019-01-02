韓國瑜讓高雄旅遊景氣復甦？業者、議員齊聲打臉

2019-01-02 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄跨年假期人潮滿滿，高雄飯店訂房率幾乎全滿。對此，高雄市長韓國瑜認為是韓流效應帶來的遊客。不過桃園市議員王浩宇指出，觀光局11月就推行暖冬旅遊補助，高雄就是第一波補助的縣市，韓國瑜根本是在收割蔡政府政績；高雄的飯店業者也認為，住客率佳應與韓國瑜無關，是中央的功勞。

王浩宇今日在臉書發文，表示去年11月到12月時，中央推行了暖冬旅遊補助，只要到宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣，就能申請住宿和交通費補助最高2500元。宜、花東、高屏的旅館平均提升了20%左右的住宿量，由於高雄是少數獲得補助的西部縣市，熱門飯店12月底的住宿，更是好幾個月前就全部訂滿，「根本跟所謂的韓流根本一點關係都沒有」。

王浩宇痛批，韓國瑜不斷誤導說自己帶來「韓流」讓高雄觀光、飯店業動起來，卻從不提到高雄旅遊可獲得最高2500元的補助，直接收割蔡英文對高雄旅遊業的德政，誇大自己的政績，把暖冬補助直接變成所謂的發大財韓流，卻不敢說，真正讓高雄觀光動起來的人其實叫做蔡英文。

根據《三立》報導，高雄商旅業者也表示，從11月暖冬旅遊補助開始以來，電話詢問度就明顯提高，接著開始帶動住房率，延展到1月底，全台22個縣市都能有補助住宿加交通，最高可以補助2500元，熱絡了低迷已久的旅遊景氣。一名蕭姓商旅女總經理也表示，「中央他這個補助，應該是韓市長上任前，就推行的一個活動」，認為旅遊景氣的復甦與韓國瑜無關。

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