林淑芬回顧5年前臉書貼文告誡 網友：完全切合現況

2019-01-01 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林淑芬今天在個人臉書回顧5年前貼文，當時對柯文哲現象與民進黨內部的檢討感想。5年前，林淑芬便以短短291字文章，分成四段一一剖析。5年後，柯文哲連任台北市長成功，今昔對比，有網友評價，「五年前的文，現在還是挺切合現況的」。

林淑芬2014年1月1日文章，第一段就以「柯文哲現象對民進黨最大的啟示」破題，呼籲「民進黨別以為可以藉政黨政治之名，壟斷所有在野的政治支持」，她甚至嚴厲指出，「民進黨現在路線不能真正反應民意，甚至是背離民意。」

第二段開始，林淑芬認為，柯文哲現象是當頭棒喝地提醒。她犀利表示，柯文哲現象會暴露民進黨的危機處理能力外，也暴露民進黨黨能否自我反省。她認為，民進黨整日只是期待國民黨爛到底時撿便宜。政策上沒有核心價值，卸責時只會以民調支持度等等當藉口。

第三段，林淑芬僅2句話，「在經濟統合時代中，資本力量的支配可能是關鍵。」

最後林淑芬直言，柯文哲有柯文哲的問題，但民進黨問題更嚴重。文末兩段，林淑芬呼應當時馬英九主政局面註解，「反國民黨反馬英九=投民進黨？答案是，想得美」。

對比今昔地方選舉結果，2014年年底民進黨上屆地方首長共拿下13席次，國民黨6席次，無黨籍3席次。2018年，國民黨反撲拿下15個席次，民進黨6席次，無黨籍僅柯文哲連任台北市長成功。

在林淑芬分享當年貼文後，引來大批網友按讚留言表示，「五年前的文，現在還是挺切合現況的。」、「很多民眾都知道的事情，就民進黨不知道。」、「這才是真正民進黨最後良心！」。

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