金門元旦升旗典禮 新科縣長盼金門越來越好

2019-01-01 18:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣慶祝2019年元旦升旗典禮今天清晨6時30分在5鄉鎮展開，新科縣長楊鎮浯提出一個期許、一個請求和一個祝福，有信心在全體鄉親一起打拚努力下，金門的未來越來越好。

楊鎮浯與新出爐的議長洪允典、金城鎮長李誠智及行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金防部副指揮官古勝文少將等人，在金門縣立體育場，與1000多名各機關代表共同迎接朝陽。

楊鎮浯延續昨晚跨年晚會中的致詞表示，「期許」在大家努力下金門可以越來越好，「請求」所有鄉親一起努力，更要「祝福」所有好朋友鄉親，讓自己生活、讓這片島嶼的未來越來越好，並從今年的第一天開始化為行動的力量。

楊鎮浯說，金門有得天獨厚的好環境，對於未來充滿信心；楊鎮浯並號召大家一起參加隨後登場的健走活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/