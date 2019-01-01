「台灣國政府」慶建國元年國慶 「美國副總統」致賀

2019-01-01 19:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年以「台灣國政府」名稱宣布在屏東縣崁頂鄉中正路成立總部，今天台灣國政府舉辦慶祝建國元年國慶，由「總統」楊竣惟帶領近300多位「國民」高唱美國及日本國歌，還有被稱為美國總統派來祝賀的「美國副總統」及日本代表來參加；屏東警方說明，憲法保障人民集會結社、表述自由，「台灣國政府」並沒有違法及達到國安問題。

「台灣國政府」去年在屏東縣崁頂鄉成立總部並宣布台灣建國，228是台灣國家紀念日，元旦是台灣國的國慶日，「總統」楊竣惟認為，中華民國、台灣都不是國家，台灣人沒有自己的國家，所以才有一群志士依國際法慣例組織政府，依正常管道向世界爭取支持，這就是「台灣國政府」。

今天「台灣國政府」舉行慶祝建國元年國慶，有自稱日本代表池上先生及「美國副總統」Charle Wang的男子前來祝賀，會中也高唱美、日兩國的國歌，並輪流請貴賓上台致詞。

屏東警方表示，「台灣國政府」的聚會並不會干涉，憲法保障結社及言論自由，只要沒有違法行為，警方不會關切，而這些聚會也沒有達到國安的程度。

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