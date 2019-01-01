海軍元旦形象短片有亮點 沱江艦發射雄三實況首次曝光

2019-01-01 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天是2019年第一天，海軍司令部就特別發布了一段《TOWARD 2019》形象短片，影片不只展現出海軍的軍容壯盛，也納入海軍官兵平常工作、訓練的畫面，宣示「新海軍啟航、捍衛我海疆」的目標，不過軍事迷卻發現影片中有亮點。

海軍司令部今天在臉書貼出《TOWARD 2019》形象影片，希望在108年第一天呈現出我國海軍官兵以無比自信、專業能力、堅定意志，邁向新的一年。影片中展現出台灣海軍各式主戰火砲的實彈操演影象，除了有雄二反艦飛彈自陸上機動發射車發射的畫面，影片還首度露出沱江艦方發射雄三超音速反艦飛彈的畫面，雖然是發射瞬間驚鴻一瞥，卻已經讓軍事迷興奮不已。

此外，這影片中也納入海軍官兵每天例行工作、訓練、操演畫面。影片結尾更以升國旗為意象，象徵海軍官兵效忠國家、保護人民。海軍司令部表示，海軍也將會持續克盡職責、堅守崗位，達成「新海軍啟航、捍衛我海疆」的目標。

雄三超音速反艦飛彈的威力強大，雖然軍方沒有公布雄三有效射程資料，但曾有相關人士透露，雄三飛彈的有效射程為150公里，最大射程可達200餘公里，增程雄三的有效射程則可以增加到300公里，最大射程已達400公里以上。軍事專家宋兆文也曾說，雄三無論艦射或陸射，終端攻擊時都會加速到3馬赫以上，可以穿進所有艦船鋼板。

我國海軍131艦隊所屬的金江艦於曾在2016年7月1日誤射雄三反艦飛彈，造成澎湖外海「翔利昇號」漁船船長黃文忠死亡、3名船員受傷。

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