黨產會：關中曾任救國團支隊長 請花蓮縣府迅撥補助

2019-01-01 18:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前考試院長關中拒繳「黨職併公職」溢領款351萬元，日前遭銓敘部函送法務部行政執行署追討。行政院黨產會也查出，擔任過救國團台灣省花蓮縣支隊長的關中，在1953年向花蓮縣議會提出「依法迅撥本隊補助費2萬元以利工作」請願案，請花蓮縣府迅撥補助。

黨產會去年8月認定中國青年救國團為國民黨的附隨組織，凍結其名下56億元財產；據了解，黨產會在「中華民國地方議會議事錄」查到，救國團眾多向地方政府請款補助資料。

其中一筆，為1953年12月間，救國團直屬台灣省花蓮縣支隊長關中所提2萬元請願案，經花蓮縣議會第2屆第3次定期大會決議「照審查意見通過」，並送請縣府依法執行。

請願案提及，支隊房舍修理費用，前承花蓮縣議會42年度第一次追加預算，通過列支補助費2萬元「至表感紉」。傾准花蓮縣政府43年「府財務字第62644號代電」略以該案經呈奉台灣省政府，以各縣市救國團支隊部經費「經由省統籌配發補助有案」，該隊所需修繕經費應自行調整開支，請查照籌由。

請願案並指出，省府統籌補助乃係經常費，支隊房舍修葺係屬特別需要，性質迥異，花蓮縣議會重視國家青年組訓工作，加強本縣青年活動，通過地方預算予以補助，自有其價值與意義，且依照「台灣省地方自治實施綱要」貴會體察地方實際情形與需要，對預算科目作適宜調整，乃屬職權正當行使，實與任何法令不相抵觸。

請願案更提及，花蓮支隊對縣議會協助花蓮縣所屬青年組訓工作的盛意感激彌深，除表懇摯謝忱外，特電查照請複察事實需要，仍准專電縣府依法迅撥該項補助費2萬元，以利工作為荷。

對此，黨產會委員說，中國青年反共救國團於1952年成立後，能迅速將組織滲入台灣各地，政府公權力在金錢上的扶植是一大關鍵，而這份請願案史料就是證據之一。

委員指出，裡面有兩個重點，其一：揭露「各縣市救國團支隊部經費經由省統籌補發有案」，亦即證明各支隊部經常門部分由公帑買單。其二，有關房舍修葺等涉及資本門事項，也要由公帑支應。

委員強調，救國團最早由蔣經國一手成立，以維持國民黨政權需要存在，國民黨將共青團概念帶到台灣控制青年，讓救國團成為黨國體制眷養下的附隨組織，所以能從縣府拿到補助，總團部至今累積龐大財產，更有多名團員出現「黨職併公職」情況。

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