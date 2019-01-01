「互相勉勵湊相挺」賴揆貼文有意留任？ 政院：不能以此解讀

2019-01-01 17:26

〔記者李欣芳／台北報導〕有意再度請辭的行政院長賴清德今天在臉書貼出他的新年卡片，他以台語貼文，感謝大家去年的努力，也期許新的一年大家繼續同心勉勵相挺，讓台灣更加進步，外界好奇這是否意味賴揆有意留任？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天傍晚受訪表示，不能以此解讀，因為卡片是幾週前就印好，與賴院長留任與否無關。

賴揆在臉書表示，「親愛的朋友，舊年勞力（lóo-la̍t），感謝有你！新的一年 向望咱繼續掠仝心，互相勉勵湊相挺 互台灣閣卡進步，互故鄉閣卡發展！因為有你來做伙 台灣今年一定家豐民富」！

蔡英文總統正全力慰留賴揆，但賴清德認為民進黨九合一選舉的大敗，他應負起政治責任，選後被慰留的他有意在1月11日立院預定審完中央政府總預算後請辭。

如今賴揆突然在臉書期勉今年繼續同心勉勵相挺，是否代表賴揆同意留任？Kolas說，這是兩件事，卡片幾週前就設計印好，所以無法以此評論，另外，卡片的內容也是賴揆一直以來的工作與服務態度。

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