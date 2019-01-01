中配取證率僅外配一半 藍委提修法放寬居留條件

2019-01-01 17:43

〔記者陳昀／台北報導〕根據移民署統計，我國目前約有18萬名外籍配偶、35萬名中國籍配偶，國民黨立委費鴻泰等人指出，外配的身分證取證率是中配的2倍，原因在於取證條件、審查規定有明顯差別待遇，因此提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」，擬放寬中配取得長期居留及定居的規定。

我國18萬名外籍配偶中，有約12萬人取得身分證，取證率為65.7％，中配35萬餘人中，有約12萬人身分證，比率為35.79％。

由於中配適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，必須住滿6年才能「定居」、申請身分證，外籍配偶則適用「國籍法」，住滿4年即可歸化國籍，費鴻泰等人認為，兩岸交流多年，應避免差別待遇，這項規定落差也是外籍配偶取證率幾乎為中配2倍的原因。

費鴻泰等16名立委共同提案修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條」，中國籍配偶申請長期居留的依親時限從4年降到3年，申請「定居」、取得身分證的前提也從合法居留2年調整為1年。

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