韓國瑜稱每年元旦都要辦升旗 市民納悶：本來就年年都有

2019-01-01 17:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今早參加元旦升旗後，有感而發指出、希望每年都能舉辦意義重大的升旗典禮；一位連續多年參加升旗的林姓市民質疑，高雄元旦升旗本來就是年年舉辦，他還為蒐集元旦一卡通而年年參加，無法理解韓國瑜的意思是什麼？

韓國瑜今上午先到林園迎接高雄第一道曙光，再轉往文化中心參與升旗，事後表示，參加升旗典禮看到國旗冉冉上升、旗海飄揚，相信很多朋友都覺得內心激動，甚至熱淚盈眶，新的一年期盼台灣人民能告別2018年紛擾壓力、不愉快的心情，邁向全新的未來，也希望每年都能辦理意義重大的升旗典禮，邀請社會各界參加。

有媒體以往後年年舉辦升旗，作為高雄元旦升旗標題，讓人疑惑以前沒有升旗嗎？有市民則直言高雄元旦升旗本來就是年年有，無法理解市長與媒體意思。

市府官員說明，高雄縣市合併後，高市府原在中央公園舉辦元旦升旗，高市議會則在文化中心舉行，四年前民進黨在高雄府會全面執政後，將兩場升旗整併至文化中心，並延續先前贈送紀念版一卡通活動，吸引不少民眾提早報到，還曾發生過排隊插隊糾紛。

官員指出，在民進黨全面執政時，國民黨以立委黃昭順為主，選擇在左營舉辦升旗典禮，但不管誰執政，元旦升旗本來就有，甚至還有兩場以上。

另有民眾指出，先前曾看到聲稱大學教授投書媒體，直言在高雄都看不到國旗，事實上議會、市府、許多公部門以及眷村，都還掛著國旗，這說法真的有些誇張。

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